Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное"

Более 100 тысяч человек за месяц подали заявки на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное". Проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится по инициативе Владимира Путина.

Его цель - объединить семьи через общие дела. О нововведениях, которые подготовили организаторы конкурса в этом году, рассказали сегодня на пресс - конференции в Москве. Так, решением главы государства в два раза - с 30 до 60 - увеличивается число призовых сертификатов на сумму 5 миллионов рублей. Они предназначены на улучшение жилищных условий. Кроме того, все финалисты получат возможность совершить путешествие мечты.

"То, что каждый из вас своим участием показывает пример, что такое настоящее семейное счастье, показывает пример уважения друг к другу членов семей, взаимопомощи, взаимной любви - это гораздо важнее, чем все призы, чем все конкурсные задания", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.