Раздавленная горем Кристина Орбакайте вышла на связь: "Светлая память, дорогой"

Кристина Орбакайте переживает тяжелую утрату. Умер близкий ей мужчина - стилист и визажист Дмитрий Вишневский. Звезда несколько лет работала с известным специалистом, именно Вишневский собирал ее образ для клипа "Маски".

Дочь Аллы Пугачевой выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Дмитрия и опубликовала в своем микроблоге архивные снимки. На кадрах Кристина и Дмитрий запечатлены перед выходом певицы на сцену в образах, которые стилист создавал для нее.

"Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!" — переживает Кристина.

Причина смерти молодого мужчины не разглашается. Судя по всему, он ушел из жизни внезапно, что шокировало друзей и коллег.

Помимо Орбакайте Вишневский работал со многими другими знаменитостями. Среди его клиентов были Рената Литвинова, Жанна Агузарова и Андрей Малахов.