Оранжевый уровень погодной опасности: как пережить зной в столице

Сегодня в Москве самый тёплый день с начала года. Температура воздуха местами, уже достигла отметки плюс 31 градус. И цифры продолжают расти. К вечеру в отдельных районах не исключены кратковременные дожди. Но даже это не повлияет на температуру. Жара сохранится в городе минимум до конца недели.

На лицах улыбки, в душе – радость. Долгожданное лето наконец посетило столицу. Понежиться на солнце и окунуться в прохладную воду желающих оказалось немало. Даже в разгар рабочей недели на пляжах аншлаг.

Обитатели московского зоопарка тоже совсем не против освежиться. Белый медведь нашел способ, как в такую погоду справляться с летним зноем. Его рецепт прост - собственный бассейн, гора снега и полное расслабление. А вот слоны и капибары наоборот ловят каждый лучик солнца.

Конечно, резкое потепление несет за собой и факторы риска. Из-за аномальной жары в городе установлен оранжевый уровень погодной опасности. Сегодня воздух прогреется до 33 градусов, а до конца недели этот показатель может еще вырасти. Ну а ночью столбики термометров не опустятся ниже 19.

По словам врачей, высокая температура создает повышенную нагрузку на организм, что может сказаться на состоянии здоровья. Конечно, не стоит забывать и о том, что летом воды надо пить больше. В целях безопасности в метро и на вокзалах пассажирам начали раздавать питьевую воду. Также горожан призывают соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.