Собянин вручил награды московским семьям

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, в День семьи, любви и верности, вручил государственные награды многодетным семьям столицы. Это медали и ордена "Родительская слава". Кроме того, звание "Мать-героиня" присвоено воспитателю семейного детского сада.

Учителя, врачи, настоятели храмов, сотрудники банков - люди разных профессий, у которых есть одно общее - слова "любовь", "семья" и "забота" – для них не просто красивые фразы. В День семьи, любви и верности мэр столицы Сергей Собянин вручил государственные награды многодетным родителям.

"Самый благородный, самый сложный и самый нужный труд – это труд родителей по рождению детей, воспитанию будущего поколения, наших маленьких москвичей. И вы достойно справляетесь с этой сложной непростой работой. Работой даже сложно назвать. Часть вашей жизни, ваша любовь, смысл жизни, сопереживание каждый день в жизни маленьких подрастающих москвичей. Их радости, сложности, трудности, здоровью – это на протяжении всей жизни. Это, конечно, неимоверно сложный, очень благородный труд, которым вы занимаетесь, и низкий вам поклон за это", - сказал Собянин.

Мария Кайрова получает одну из самых редких наград – "Мать героиня". В ее семье 13 детей. Но она находит силы не только заботиться о своих малышах, но и помогать другим – работает воспитателем семейного детского сада. Её супруг – настоятель храма Великомученицы Екатерины в деревне Глазово Серпуховского района Московской области.

У Светланы и Сергея Морозовых – 9 детей. Причем, оба родителя работают на производстве электронных приборов. Они удостоены ордена "Родительская слава".

"Помощь детей неоценима. Когда родители не успевают, то родители включаются. То есть сыновья где-то в таких мужских функциях - сходить на собрание, отвести куда-нибудь на кружок. Девчонки по хозяйству - очень много", - говорит Светлана Морозова.

Многодетных семей - где трое и более детей – только за последние 15 лет в Москве стало в 3,5 раза больше. Сейчас их уже около четверти миллиона, в которых воспитывают почти 600 тысяч детей. И такой рост объясним. Многодетные семьи получают внушительный комплекс мер социальной поддержки. Выплаты на каждого ребёнка, которые ежегодно индексируются, пособия, бесплатные лекарства, лечение, образование, питание в школах, а также посещение культурных мероприятий.

"В Москве создаётся среда, в которой комфортно и безопасно жить. Среда, в которой можно получить хорошее школьное образование. Причем независимо от школы и района, где она находится. Хорошее медицинское обслуживание в современных поликлиниках. Первоклассных роддомах и перинатальных центрах, больницах. Обеспечена комфортная безопасная среда для взрослых и детей. И очень важно, что наши дети, подрастая, могут выбрать хорошую рабочую специальность, высшее образование и найти достойную работу", - отметил Собянин.

С родителей многодетных семей столицы не взимается транспортный налог и плата за парковку на улицах города. Они могут бесплатно посещать столичный зоопарк и по льготному тарифу покупать билеты в музеи, парки, выставки, на культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, действует сниженный тариф на коммуналку и приоритет в получении субсидий на строительство или покупку жилья.