Четырехлетний мальчик попал в реанимацию после лечения зубов в Подмосковье

В подмосковном Одинцове четырехлетний мальчик оказался в больнице после посещения стоматолога. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всё произошло в частной клинике. Самочувствие ребёнка ухудшилось при проведении операции. По некоторым данным, мальчик не вышел из наркоза. Без сознания его доставили в больницу. Сейчас он в реанимации.

Представители клиники произошедшее никак не комментируют. Что же пошло не так, теперь выясняют следователи.