Тигренка и леопарда выхаживают в парке-приюте "Земля прайда"

Маленькая тигрица по привычке приходит на свое имя. Милаша - Маугли, только наоборот. Хищную кошку содержали как домашнего питомца, поэтому произошла деформация психики.

"Она определенное время не согласна была знакомиться, общаться ни с кем из тигров. Потому что росла дома. Эти животные называются импринты, она ориентирована на человека. Для нее человек - это ее сородич, жизнь, друг", - рассказал Виктор Агафонов, руководитель парка-приюта для диких животных "Земля прайда".

Милашу обнаружили в одном из СНТ Пушкинского городского округа - местные жители заметили по соседству полосатого хищника, свободно разгуливавшего по участку. А когда увидели, что животное пытаются ударить лопатой, а потом кидают в него чем-то тяжелым, молчать не стали.

Как оказалось, документов на тигрицу не было. Более того, в доме нашли еще маленького леопарда. О его существовании никто не знал. Животное страдало от сильной боли.

"Был поломан клык, который гнил, который болел, который доставлял ей неудобства", - отметил Виктор Агафонов.

Обоих кошачьих тщательно обследовали. Леопарду Джулии потребовался стоматолог, а у Милаши обнаружился рахит.

Теперь оба хищника переданы на ответственное содержание в парк-приют для животных с тяжелой судьбой в подмосковном Клину. За жизнью местных обитателей следят со всех уголков страны.

Чьей-то живой игрушкой едва не стала пятимесячная львица Тая, ее совсем недавно привезли в приют, а до этого конфисковали в Белгородской области за перевозку без документов. У хищника была в трех местах переломана лапа.

"Лапа неправильно срослась. Но это может быть и следствие алиментарного гиперпаратериоза, то есть нехватка кальция, и кости сами по себе ломались. А может быть, действительно, где-то там ее и таскали, неправильно носили, может быть, роняли с рук, всякое может быть", - рассказал Виктор Агафонов.

Теперь Тая среди таких же, как она, учится жить заново. Принимать заботу и ласку, но не изменять своей природе.