Собчак в пух и прах разнесла Кадышеву: "Полиэтиленовая матрешка в турецком платке"

Надежда Кадышева бьет рекорды популярности. Говорят, что за частное выступление певица уже берет больше, чем Алла Пугачева. Новую волну популярности народная артистка России обрела благодаря соцсетям, ее песни разлетелись по рилсам и покорили молодежь.

Однако не всем по душе такой успех Кадышевой. Так, телеведущая Ксения Собчак уверена, что исполнительница хита "Веночек" просто хайпует на своем несуразном образе.

"Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью", — объявила Собчак.

Ксения заявила, что внимание молодежи Кадышева привлекла, выступив в прошлом году на VK Fest. Но тогда певица затерялась на фоне других артистов. Позже был грамотно выстроенный пиар — множество шоу, в которых обсуждали семью артистки, но сама она продолжала хранить молчание. И через год на главной сцене Петербурга Кадышева "засияла". Как объясняет Собчак, это потому что там выступали не самые известные исполнители, а слушали Надежду Никитичну с сыном Григорием "не самые трезвые подростки".

Напомним, Надежда Кадышева выступила на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. 66-летняя артистка стала главной звездой на "Алых парусах". Вчерашние школьники были в восторге и с удовольствием танцевали под ее песни. Но среди коллег Кадышевой нашлись недовольные.

Так, Стас Садальский язвительно высказался о празднике в целом, и отдельно отметил, что репертуар Надежды Никитичны не подходит для молодежи "Изумительные „Алые Паруса“ прогремели и утерли нос Москве! Фейерверк фееричный… Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи", — заявил актер.