Кремль отреагировал на смену риторики Трампа

Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают накачивать Украину оружием, поставки не прекращались.

Так в Кремле прокомментировали желание президента США Дональда Трампа поставлять на Украину оружие после заявлений Пентагона о приостановке помощи.

"Собственно какой-то окончательной информации о том, что поставки завершены и остановлены, не было. Было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются. Нам это понятно", - заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Москва в очередной раз напоминает, что поставки Киеву вооружений не направлены на мирное урегулирование.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжил поставки вооружений Украине. Он стал вдаваться в подробности, но отметил, что речь идет об оборонительных средствах.

При этом на прошлой неделе в Пентагоне сообщили, что приостановят поставки на Украину ракет ПВО, артиллерии и другого оружия из-за необходимости пересмотра собственных запасов. По данным Минобороны, Штатам следует "приберечь оружие для других угроз".