Зеленский пожертвовал послом Украины в США ради благосклонности Трампа

Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой, что намерен ее уволить. Об этом сообщают украинские СМИ.

В то же время украинское издание "Суспильне" со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины еще не принял окончательное решение. Увольнение дипломата он намерен обсудить с главой МИД. Не собирается Зеленский и убирать Маркарову из своей команды.

Издание утверждает, что смену посла Украины в США Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время последнего телефонного разговора. По данным газеты Financial Times, увольнение Оксаны Маркаровой станет попыткой задобрить американского президента. Как утверждают источники издания, дипломат близка к Демократической партии, ее часто критиковала республиканцы, в которым принадлежит Трамп.

В феврале во время перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне посол Украины не смогла совладать с эмоциями. В какой-то момент она схватилась за голову. Реакция Маркаровой попала на видео.