Кейт Миддлтон нашли на земле после сообщений об ухудшении здоровья: взгляд безумный, волосы растрепанны

Кейт Миддлтон в сентябре прошлого года завершила лечение от рака. Болезнь отступила и до сих пор находится в ремиссии. Но принцесса продолжает восстановление. Она все еще не может работать в полную силу, а специалисты говорят, что вряд ли жена Уильяма когда-либо вернется к нормальной жизни.

Пока мрачный прогноз сбывается. Так, из-за ухудшения состояния принцессе пришлось за 20 минут до начала мероприятия отказаться от участия в скачках Royal Ascot.

Миддлтон нездоровится из-за интенсивного рабочего графика. За неделю принцесса трижды появлялась на публике. Учитывая, что курс лечения она завершила в сентябре прошлого года, врачи настаивали на щадящем режиме для Кейт. После инцидента с Royal Ascot дворец прислушался к рекомендациям медиков. Теперь у Кейт снова не больше одного мероприятия в неделю. При чем некоторые из них помогают принцессе расслабиться.



Например, на прошлой неделе СМИ облетели фотографии Миддлтон копающейся в земле. Кейт, не побоялись испачкаться, стала коленками в грядку, взяла в руки лопатку и высадила куст роз, названных в ее честь.

Мероприятие явно вдохновило жену Уильяма, на фото заметно, что взгляд Кейт от счастья стал слегка безумным, она явно наслаждалась процессом, и даже не обратила внимания, что ее волосы растрепались.