Путин заслушал доклад главы Росфинмониторинга Чиханчина

Противодействие коррупции, борьба с финансовыми махинациями и наркоторговлей. Результаты работы Росфинмониторинга обсудил сегодня Владимир Путин с главой ведомства Юрием Чиханчиным на встрече в Кремле.
По словам Чиханчина, мошенники все чаще вовлекают в преступные схемы детей. Противозаконный бизнес носит транснациональный характер. В прошлом году выявили и закрыли 6 международных теневых площадок с оборотом в миллиарды рублей.
Удалось пресечь деятельность десятков финансовых пирамид и заморозить счета, которые использовались террористами. Другое важное направление деятельности организации - валютный мониторинг.
"Основная масса экспортёров у нас законопослушная и вызывают уважение – при нормативе 40 процентов они продают примерно около 70 процентов. Хотелось бы сказать, что здесь идет рост доли рубля в сделках и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами", - рассказал Чиханчин.