Путин заслушал доклад главы Росфинмониторинга Чиханчина

Противодействие коррупции, борьба с финансовыми махинациями и наркоторговлей. Результаты работы Росфинмониторинга обсудил сегодня Владимир Путин с главой ведомства Юрием Чиханчиным на встрече в Кремле.

По словам Чиханчина, мошенники все чаще вовлекают в преступные схемы детей. Противозаконный бизнес носит транснациональный характер. В прошлом году выявили и закрыли 6 международных теневых площадок с оборотом в миллиарды рублей.

Удалось пресечь деятельность десятков финансовых пирамид и заморозить счета, которые использовались террористами. Другое важное направление деятельности организации - валютный мониторинг.