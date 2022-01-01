Россия накопила достаточный опыт противостояния санкционному давлению извне. Такое заявление сделал во вторник, 8 июля, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Дипломата попросили прокомментировать заявление руководителя внешнеполитического ведомства Франции Жана-Ноэля Барро о подготовке Евросоюзом наиболее жестких санкций против России с 2022 года.

Как отметил Грушко, "самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Замминистра при этом признал, что сложно сказать, "что еще они могут придумать", однако "мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край". Он также констатировал, что "состояние связей осталось прежним", несмотря на недавний телефонный разговор президентов России и Франции — впервые с сентября 2022 года.

В любом случае, у России уже достаточно опыта противодействия ограничениям извне, причем как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения ответных санкций, цитирует Александра Грушко РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил, что наша экономика, невзирая на западные рестрикции, демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться "в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда".

Тем временем в Соединенных Штатах развернулись нешуточные дебаты о дальнейшей судьбе рестрикционной политики в отношении России. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что необходимо снять санкции, но министр внутренних дел Дуглас Бергам полагает необходимым максимально вытеснить Россию с глобального энергетического рынка.