Главком ВСУ пожаловался на мощное превосходство российской армии

Российская армия существенно превосходит в силе украинскую. С таким признанием выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Как написал Сырский в социальных сетях, Россия "сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах".

Это оставляет перед ВСУ актуальную задачу попытаться стабилизировать ситуацию на "угрожающих направлениях" (цитаты по РИА Новости).

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход отмечала, что Вооруженные силы Украины несут сумасшедшие потери в боях против российской армии, однако "нам о потерях не говорят". Нардеп призвала не верить в "тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют".

В Кремле подчеркнули, что наша страна заинтересована в достижении целей спецоперации и "предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами". Однако "пока это не представляется возможным, Россия продолжает спецоперацию".