Подставившая Бородину на свадьбе подруга раскрыла правду о заработках Сердюкова

Ксения Бородина с размахом отметила третье замужество. На свадьбе телеведущей с блогером Николаем Сердюковым погуляли все российские знаменитости. Поговаривают, что торжество обошлось звезде "Дома-2" в 15 миллионов рублей.

Это еще сильнее взбесило завистников Ксении. Народ уверен, что Бородина сама оплатила все расходы, а ее мужа называют нахлебником и альфонсом. В ситуацию вмешалась Лена Бушина, подруга ведущей еще со времен "Дома-2". Бывшая участница телестройки высказалась о доходах Сердюкова, дав понять, что Николай неплохо зарабатывает, но на фоне Бородиной все же теряется.

"Ясное дело, если жених Ксюши не Джефф Безос, то кто бы ни был на его месте, писать будут про расчет", — завила Бушина.

Лена уверена, что хоть Николай и зарабатывает меньше, ему не нужны деньги Ксюши. Бушина считает, что новоиспеченные супруги искренне любят друг друга.

"Ксюша красивая молодая и успешная — в нее невозможно не влюбиться. Уже с их первых свиданий было понятно — дело дойдет до свадьбы. Они счастливы, влюблены, молоды. Не заглядывайте в чужие кошельки. Любовь есть, и пусть их пара будет ярким примером", — отметила выпускница телестройки.

Ранее сообщалось, что на свадьбе Бушина крупно подставила Бородину. Дело в том, что Сердюков, позируя рядом с женой и моделью Викторий Лопыревой, обнимал не любимую, а ее подругу. Ведущая стояла рядом, словно посторонний человек, тогда как Николай любезничал с гостьей. Ксюше пришлось оправдывать вопиющее поведение мужа.

По словам Бородиной, Сердюков вел себя совершенно естественно, пожалев ее и не прижимая к себе, ведь на ней в этот момент была фата, которая "тянула вниз" при объятии. Ксения уверяла, что если бы муж обнял ее, то причинил бы ужасную боль.

В то же время Бушина разместила на своей странице в соцсети снимок, на котором показала, как одна из гостей умудрилась тепло обнять невесту и не сделать при этом ей больно. Девушка обхватила Ксению за талию, просунув руку под фатой. Почему так не смог сделать Николай, у которого уже имеется опыт свадебный, ведь Бородина его вторая жена, не понятно.