"Не привыкли к такому": россияне изнывают от аномальной жары

Жара в Центральной России и на юге сегодня практически достигла рекордных значений. Под 40 в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях. +35 в Курской, Тамбовской, Ивановской. Температура почти на 10 градусов выше нормы. Впрочем, синоптики предупреждают: на фоне такого зноя возможны сильные грозы. В некоторых районах Подмосковья и в самой столице уже прошли ливни.

Владивосток, где даже ветер с океана не спасает, за 30 в тени. Местные жители к такому не привыкли. На пляжах обычно холодного Японского моря непривычно многолюдно. От жары это пока единственное спасение.

— Я каждый год здесь. И в прошлый год не такая жара была. Я согласен. А в этом году, да, чувствуется.

— Очень жарко! Дети мои совсем страдают. Я как-то легко переношу, а детям тяжело.

— Очень да, для нас жарко, душно, влажно. Мы не привыкли к такому.

В Волгограде на солнце +44. Синоптики предупреждают: через день к обжигающему зною добавится ещё и песчаная буря, которая идёт из Казахстана. Пока же люди ищут спасение под кондиционерами торговых центров, в тени и на городских фонтанах.

— Ищем водоёмы, фонтаны. Хорошо, что у нас есть сухие фонтаны в городе. Тенёчки, лавочки.

— Очень жарко. Становится не очень хорошо на улице. Конечно, всё-таки избегать прямых солнечных лучей. Ну как бы мне не комфортно.

Резкая жара удивила даже привыкших к палящему зною жителей Краснодара. На столбиках термометров +35. Тротуары дышат жаром, как печь. Даже ветеринары советуют владельцам собак защищать лапы своих питомцев, чтоб не обжигать на раскалённом асфальте. Впрочем, четвероногие и сами находят спасение.

Экстремальная жара пришла и в Москву. На городских пляжах аншлаг. И это ещё будний день. Тем не менее, в МЧС напомнили: объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сегодня +32 и дальше температура будет только расти. Хорошо только слонам в зоопарке, которые ловят каждый луч солнца. А белые медведи не вылезают из своего бассейна.

"В первой половине недели тоже жарко. 31-33 градуса. И эти дни будут одними из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года", - говорит Людмила Паршина, заведующая лаборатории Гидрометцентра России.

Пик придётся на четверг. Всему виной потоки раскалённого воздуха с Ближнего Востока и Северной Африки, которые и принесли летний зной. А вместе с ним придут ливни и грозы со шквалистым ветром. Однако уже ближе к концу недели установится жаркая и сухая погода на всей территории столичного региона.