Госдума одобрила новые основания лишения мигрантов гражданства России

Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, принят Госдумой в первом чтении. Об этом во вторник, 8 июля, рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, к уже перечисленным в законе 64 основаниям предлагается добавить еще восемь. В их числе — совершение насильственных действий сексуального характера, призывы к терроризму и его оправдание, помощь противнику в деятельности против безопасности России, пропаганда нацистской символики.

Володин подчеркнул, что депутаты намереваются в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пора закончить "игры в толерантность" в отношении мигрантов — необходимы жесткие и системные меры, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в России.

При этом в Кремле признавали, что российская экономика нуждается в приезжих рабочих и специалистах, ведь "мы живем в самой большой стране мира, но нас мало". Для динамичной реализации планов развития России "нам нужны рабочие руки".