Пособие беременным студенткам подняли до прожиточного минимума

Государственная дума окончательно приняла во вторник, 8 июля, поправки в законодательство, предусматривающие повышение до уровня прожиточного минимума пособия по беременности и родам, которое выплачивают студенткам.

Эта норма касается женщин, проходящих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Теперь поправки должны пройти голосование в Совете Федерации и получить подпись президента. После их окончательного принятия студенткам, подпадающим под указанные критерии, независимо от получения стипендии и ее величины будут полагаться выплаты не ниже прожиточного минимума региона проживания. В среднем пособие будет составлять 90 202 рубля.

Как уточняет РИА Новости, до принятия этих поправок пособие студенткам по беременности и родам выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа — от 9333 до 23 333 рублей.

Поддержка семей с детьми и будущих родителей — один из приоритетов российских властей. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к участникам второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", отметил безусловный стратегический приоритет крепкой многодетной семьи.

При этом в Госдуме прозвучало предложение ограничить выплату декретных и детских пособий мигрантам, а также запретить мигранткам бесплатно рожать в России и не впускать их в нашу страну, пока они не купят медицинский полис, включающий ведение беременности и роды.