Киркоров показал свою роскошную квартиру, но одна деталь вызвала у россиян оторопь

Филипп Киркоров обустраивает квартиру, которую купил четыре года назад. Артист хвастался, что отдал за роскошные апартаменты миллиард рублей.

Поп-король затеял в квартире дизайнерский ремонт, поэтому все еще не въехал в новое жилье. Певец рассказал, что интерьер должен отражать его яркую личность. В итоге декоратор слишком буквально воспринял слова звезды и установил в апартаментах витражные стекла с изображением лица Киркорова.

Витраж выполнен в стиле игральных карт, Киркоров — бубновый король с микрофоном в руке. Филипп признался, что стекло изготовлено в ручную, его разработка и создание обошлись в 500 тысяч рублей. Исполнитель хита "Единственная" в восторге от витража. "Похож, собака!" — в шутку сказал Киркоров, демонстрируя получившуюся красоту.

Но поклонники восторг артиста не разделяют. Народ пришел в ужас и называет витраж безвкусицей. "Такую квартиру роскошную таких стремом испоганил"; "Это что еще за оторопь?"; "Нет вкуса у Филиппа, одна цыганщина"; "А у вас там точно дизайнер есть?" — обсуждают увиденное пользователи Сети.

Напомним, когда Филипп Киркоров покупал квартиру в центре Москвы с шикарным видом, он знал, что по соседству планирует поселиться Алла Пугачева. Но, в итоге Примадонна забросила свои квадратные метры и сбежала из России. Ее квартира уже три года стоит нетронутой.