С Россией невозможно воевать бесконечно — это признал во вторник, 8 июля, президент Чехии Петр Павел.

Европейский политик, говоря о ситуации на Украине, в которой Запад поддерживает и накачивает оружием киевский режим, риторические поинтересовался, "какие у нас есть альтернативы".

В ответ на собственный вопрос Павел отметил, что попытка воевать с Россией бесконечно "приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик".

При этом президент Чехии не исключил, что по завершении конфликта на Украине западные страны могут восстановить диалог и отношения с Россией, сообщает REGNUM.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте посоветовал жителям стран НАТО учить русский язык. Он заявил, что это знание понадобится, если указанные государства для противодействия России не увеличат расходы на оборону как минимум на 5%.

Британский премьер-министр Кир Стармер накручивает собственный народ, делая громкие заявления о том, что якобы Россия хочет атаковать Соединенное Королевство. Верят в это не все, а утверждения Стармера объясняют тем, что попросту сошел с ума.