Совет ЕС объявил во вторник, 8 июля, об утверждении трех последних правовых актов, необходимых для введения евро в Болгарии. Это может произойти уже с 1 января 2026 года. В частности, одним из документов устанавливается обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за единицу единой европейской валюты.

Как заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе, уже сейчас можно считать, что Болгария занимает свое место в качестве 21-го члена еврозоны. Это "знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающего строгий анализ и интенсивную подготовку", сообщает "Интерфакс".

Тем временем стремление киевского режима ввести Украину в Евросоюз и НАТО пока дает слабые результаты. Венгрия грозит навсегда закрыть Украине путь в ЕС — официальный Будапешт неоднократно заявлял, что не поддержит Киев в вопросе евроинтеграции. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность украинских властей соблюсти необходимые требования в обозримой перспективе.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для продолжения обсуждения темы потенциального членства Украины в ЕС необходимо создать переговорную базу. Однако Киеву этого оказалось мало. Замглавы офиса главы киевского режима офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина требует у Евросоюза определить конкретную дату принятия государства в это интеграционное объединение. Киевский режим требует, чтобы еще не одобренное членство Украины в ЕС было "заранее зафиксировано".