Предал умирающую королеву: вскрылся отвратительный поступок принца Гарри

Елизавета II чувствовала себя преданной из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, в котором они обрушились с критикой на королевскую семью. Поступок внука, который считался любимчиком королевы, стал для нее настоящим ударом.

Как рассказали изданию Daily Beast бывшие придворные, конфликт между королевской семьей и принцем произошел в самый неподходящий момент. Королева, которая в последние годы страдала от рака костей, знала, что умирает. При смерти на тот момент был и супруг Елизаветы — принц Филипп.

"И тут внук ее так подвел. Для нее это стало настоящим ударом", - заявил друг королевской семьи.

Знающие люди утверждают, что Елизавета II с самого начала с подозрением относилась к Меган Маркл. После свадьбы поведение молодоженов раздражало ее.

В отдалении Гарри от двора королевская семья винит именно Меган. По мнению родных, Гарри — ведомый, недалекий человек, и бывшая актриса этим пользуется. За счет замужества с принцем Меган надеялась стать самой известной в мире женщиной. Когда же она поняла, что жизнь при дворе совсем не подарок, решила извлечь из этого максимальную пользу для себя.