Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 июля, подписал указ "О Министре транспорта Российской Федерации". Руководить Минтрансом отныне будет Андрей Никитин.

Как следует из документа, опубликованного пресс-службой Кремля, глава государства распорядился назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

За день до этого российский лидер принял Никитина в Кремле и предложил ему стать исполняющим обязанности главы Минтранса. Президент объяснил это тем, что председатель кабмина Михаил Мишустин высоко оценивает личные и деловые качества Никитина.

В ответ Андрей Никитин заверил, что приложит все усилия, чтобы российская транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Он подчеркнул, что Россия — самая большая страна в мире, поэтому у нас должна быть самая эффективная транспортная система.

8 июля, выступая в Госдуме, претендент на пост министра транспорта рассказал, что приоритетом в работе считает решение проблем, сопряженных с ограничениями в российских аэропортах. Последствия от ограничений должны быть прогнозируемыми для обеспечения максимального комфорта для пассажиров, подчеркивал Никитин.