Выяснилось, грозит ли россиянам лиссавирус австралийских летучих мышей

Россияне могут не опасаться распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории нашего государства. Об этом во вторник, 8 июля, объявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство отреагировало на публикации о том, что в Австралии мужчина заразился этим вирусом от укуса летучей мыши и скончался. При этом у него развились серьезные симптомы.

Роспотребнадзор подтвердил, что лиссавирус австралийских летучих мышей схож с вирусом бешенства — после развития симптомов заболевания лечение бессильно. Однако можно проводить профилактику, используя антирабический иммуноглобулин.

В целом же угроза возникновения и распространения данного вируса в России отсутствует: эта инфекция не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии, цитирует заявление Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что вирус Коксаки, которым преимущественно болеют дети, распространен на территории Турции в летний период. В связи с этим россиянам не рекомендуется проводить там свои отпуска.

Также россиянам постоянно напоминают о важности вакцинации как средства защиты от инфекционных заболеваний и снижения рисков развития осложнений. Из-за отказа некоторых граждан делать прививки в России стремительно распространяются корь, краснуха и коклюш — снизился коллективный иммунитет к этим болезням.