Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Редкий случай, когда рутинные дела не пугают представителей этого знака. День хорош для наведения порядка в документах, отправки писем, оплаты счетов и налогов.

Тельцы

Сегодня особенно важно учиться, узнавать новое, быть в движении. Планируйте поездки, встречайтесь с интересными людьми, расширяйте свой кругозор.

Близнецы

Финансовые темы и вопросы доверия требуют внимания. Вам придется трезво взглянуть на совместные доходы и расходы, выплаты и обязательства.

Раки

Отключите свою мнительность! Вас может задеть чужая холодность, но не спешите создавать мрачные сценарии. Возможно, человек просто устал или занят.

Львы

Удачный момент, чтобы заняться здоровьем или привычками. Но без самобичевания: не ругайте себя за десерт или ленивое утро, лучше сделайте что-то полезное.

Девы

Звезды подскажут, как вам проявляться. Если появится желание изменить образ, стиль или вдохновиться новым хобби - хвалите себя даже за маленькие шаги.

Весы

Обычно представители этого знака обожают свой дом, но сегодня он может вас раздражать. Это знак, что пора устранить поломки или недомолвки - то, что вас напрягает.

Скорпионы

День хорош для коротких поездок и делового общения. Удача будет с теми, кто чётко формулирует мысли, держит слово и не пытается быть самым крутым.

Стрельцы

Темы бюджета и расходов снова на повестке. Вам хочется тратить на удовольствия, но звёзды советуют сначала разобраться с текущими обязательствами.

Козероги

Хочется взять всё под контроль? Не переусердствуйте! Постарайтесь не требовать слишком многого от себя и от других, тогда день пройдет более гладко.

Водолеи

Представители этого знака мечтают о покое. Позвольте себе час тишины: отложите телефон, включите релакс музыку и побудьте наедине с собой - это должно сработать!

Рыбы

Может появиться чувство, что вас не понимают или недооценивают друзья. Не драматизируйте, просто сегодня такой день. Переключитесь на обычные, монотонные занятия.