Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Редкий случай, когда рутинные дела не пугают представителей этого знака. День хорош для наведения порядка в документах, отправки писем, оплаты счетов и налогов.
Сегодня особенно важно учиться, узнавать новое, быть в движении. Планируйте поездки, встречайтесь с интересными людьми, расширяйте свой кругозор.
Финансовые темы и вопросы доверия требуют внимания. Вам придется трезво взглянуть на совместные доходы и расходы, выплаты и обязательства.
Отключите свою мнительность! Вас может задеть чужая холодность, но не спешите создавать мрачные сценарии. Возможно, человек просто устал или занят.
Удачный момент, чтобы заняться здоровьем или привычками. Но без самобичевания: не ругайте себя за десерт или ленивое утро, лучше сделайте что-то полезное.
Звезды подскажут, как вам проявляться. Если появится желание изменить образ, стиль или вдохновиться новым хобби - хвалите себя даже за маленькие шаги.
Обычно представители этого знака обожают свой дом, но сегодня он может вас раздражать. Это знак, что пора устранить поломки или недомолвки - то, что вас напрягает.
День хорош для коротких поездок и делового общения. Удача будет с теми, кто чётко формулирует мысли, держит слово и не пытается быть самым крутым.
Темы бюджета и расходов снова на повестке. Вам хочется тратить на удовольствия, но звёзды советуют сначала разобраться с текущими обязательствами.
Хочется взять всё под контроль? Не переусердствуйте! Постарайтесь не требовать слишком многого от себя и от других, тогда день пройдет более гладко.
Представители этого знака мечтают о покое. Позвольте себе час тишины: отложите телефон, включите релакс музыку и побудьте наедине с собой - это должно сработать!
Может появиться чувство, что вас не понимают или недооценивают друзья. Не драматизируйте, просто сегодня такой день. Переключитесь на обычные, монотонные занятия.