Йельский университет признан в России нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в нашей стране деятельность Йельского университета — это учебное заведение считается одним из наиболее престижных в США наряду с Гарвардом и Принстоном.

Свое решение Генпрокуратура объяснила тем, что деятельность Йельского университета направлена на подрыв территориальной целостности, экономики и социальной стабильности России.

В числе российских выпускников Йеля значатся руководители и активисты запрещенной в России экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией". Они для эскалации протестной активности на территории России применяли знания, полученные в американском учебном заведении.

Кроме того, Йельский университет работает над правовым обоснованием попыток Запада изъять российские активы, заблокированные под предлогом санкций, цитирует сообщение Генпрокуратуры "Интерфакс".

Между тем американским университетам приходится несладко из-за действий собственных властей. В мае в Белом доме объявили, что "нашествие антиамериканских, антисемитских и протеррористических агитаторов" в Гарварде является источником проблем США, поэтому вуз лишили государственных грантов и права принимать на обучение иностранцев.

Руководство Гарварда оспорило это решение в судебном порядке и даже добилось его временной блокировки. Но официальный Вашингтон сделал ход конем, запустив тотальную проверку виз, которые были выданы иностранным студентам университета. Очевидно, что если эти визы отзовут, обучающиеся вынуждены будут покинуть и гарвардский кампус, и Соединенные Штаты.