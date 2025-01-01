СКР заявил о всплеске преступности из-за мигрантов

В России количество уголовных дел в отношении мигрантов, направленных в суды на рассмотрение, за пять месяцев 2025 года увеличилось на 15%. Такие данные приводит во вторник, 8 июля, российский Следственный комитет.

В Следкоме рассказали, что за тот же период число преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 10%, до почти 19 тысяч.

Наряду с этим увеличилось на 22% количество посягательств на половые преступления, предпринятых мигрантами, и возросло на 57% количество особо тяжких деяний, совершенных приезжими.

Также отмечается, что с начала 2025 года российское уголовное законодательство нарушили почти 12,5 тысячи иностранцев, сообщает ТАСС.

В мае в российском Министерстве внутренних дел также обращали внимание на резкий рост числа преступлений, совершенных иностранцами. Ведомство тогда объяснило это ростом инициативно пресеченных преступных деяний. Например, в сфере незаконного оборота наркотиков — в 1,6 раза, с 2 673 до 4 220.

Госдума тем временем одобрила в первом чтении поправки, которые введут новые основания для лишения мигрантов приобретенного российского гражданства. В их числе — совершение насильственных действий сексуального характера, призывы к терроризму и его оправдание, помощь противнику в деятельности против безопасности России, пропаганда нацистской символики.