Беспилотники, роботы и снегоуборочная техника: что посмотреть на выставке "Иннопром"

Свыше тысячи компаний из России, Ближнего Востока, Европы и Азии представляют свою продукцию на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге. Самые интересные разработки сегодня показали Михаилу Мишустину. Беспилотники, роботы, и даже снегоуборочная техника — новинок много. Глава кабмина рассказал о полностью импортозамещенных отечественных самолётах МС-21, Superjet и Ил-114. Сейчас они находятся на завершающей стадии сертификации. И уже в следующем году запланированы их поставки в авиакомпании.

От принтера до беспилотных автомобилей и космических аппаратов. Экспонаты 15-й выставки "Иннопром" в Екатеринбурге - наглядное доказательство: в условиях беспрецедентного внешнего давления Россия может не только импортозамещать, в некоторых отраслях претендовать на технологическое лидерство.

Председатель правительства — на борту модернизированного регионального пассажирского самолета ИЛ-114-300. Он создается для местных авиалиний с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Может взлетать с небольших аэродромов с короткими взлетно-посадочными полосами. Салон шире по сравнению с аналогами.

"Салон будет самый современный, на сегодняшний день в ходе испытательного полета из Москвы до Екатеринбурга самолет показал свою очень хорошую эффективность", - сообщил Вадим Бадеха, генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная компания".

"Я читал, что он на 14 процентов эффективнее зарубежных аналогов", - добавил Михаил Мишустин.

На завершающей стадии сертификации также полностью импортозамещенные лайнеры "МС-21" и "Суперджет". Достижение суверенитета в авиастроении председатель правительства назвал безусловным приоритетом.

Отдельное и очень востребованное сейчас направление - дроны. Михаил Мишустин заявил о резком увеличении производства БПЛА и высокой эффективности нацпроекта по беспилотникам - выпуск уже в три раза превысил запланированные объемы. Например, в Башкирии всего за год наладили производство сотен тысяч моторов для беспилотных летательных аппаратов.

Год назад на "Иннопроме" прозвучало мнение, что развитие наших курортов тормозит в том числе нехватка хорошей техники. Например, только на Северном Кавказе есть потребность в более чем 30 гусеничных снегоуборщиках. И наши производители готовы запускать свои разработки в серию. Но нужен устойчивый спрос. А для этого требуется помощь властей.

"Вот депутат Госдумы Валерий Карлович, надо его позвать. Валерий Карлович, Вы на лыжах катаетесь? А теперь можно даже расчищать трассы на наших отечественных ратраках. У нас много курортов сейчас создаются. Надо сформировать спрос", - говорит Мишустин.

На "Иннопроме" Михаил Мишустин дал поручение по поддержке локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые только осваиваются в стране. Это необходимо для технологического прорыва.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что экономика России должна стать более технологичной. Это серьёзный вызов, для решения которого потребуется объединить усилия образовательных и научных учреждений, промышленности и других секторов, экспертного сообщества и инвесторов, государственных корпораций и институтов развития, министерств и ведомств, региональных властей. Я абсолютно убеждён, что вместе мы сможем достичь поставленных целей в данной сфере. И хорошей опорой, конечно, станут успехи отечественных производителей", - говорит Михаил Мишустин.

Кроме отечественных на "Иннопроме" представлены и зарубежные разработки. В Екатеринбург прибыли 17 иностранных делегаций. Саудовская Аравия стала государством-партнером выставки. Михаил Мишустин заявил: Россия открыта и готова к совместной работе со всеми дружественными странами.