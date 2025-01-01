Лукашенко рассказал, как Путин напоил его козьим молоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил, как российский лидер Владимир Путин поил его козьим молоком — и расхвалил угощение.

Лукашенко предался приятным воспоминаниям во время посещения под Могилевом племенного завода по выращиванию коз. Как сообщает БелТА, президент Беларуси рассказал, что козье молоко, которым его угощал Путин, было без специфического запаха или привкуса.

Белорусский политик признался, что "если бы (Владимир Путин) не сказал, что козье, я бы думал — коровье", уточняет РБК.

Российского и белорусского лидеров связывают давние близкие отношения. Ранее Александр Лукашенко похвастался перед Владимиром Путиным белорусской водкой и заверил, что его страна никогда не будет поставлять в Россию некачественные продукты.

Когда президент России интересовался, почему Беларусь не помогает с поставками картофеля, Лукашенко посетовал на дефицит этого товара и в своей республике, пояснив, что "в политике было дело".