Москвичам дали неожиданный совет, как вести себя в жару

В Москве и Подмосковье установилась очень жаркая погода — это не только причиняет дискомфорт, но и может привести к проблемам со здоровьем. О том, как этого избежать в нынешних погодных условиях, рассказал во вторник, 8 июля, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

Медик предостерег от распространенной ошибки. Многие, страдая от жары, пытаются охладиться при помощи воды и напитков очень низкой температуры. Однако употребление холодного питья в жару может спровоцировать спазм сосудов. Жидкость должна быть нехолодной, причем предпочтительная обычная вода, а от спиртного, газировки и сладких напитков лучше отказаться.

Тяжельников также посоветовал избегать интенсивных физических нагрузок и пребывания на солнце с 11:00 и до 16:00. рекомендуется носить головные уборы и одежду из натуральных светлых тканей.

Если от жары все же стало нехорошо, нужно перейти в прохладное место, выпить простой воды, положить компресс на лоб, цитирует врача АГН "Москва".

Тем временем в Telegram-канале комплекса городского хозяйства сообщается, что городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальщики внимательно следят за состоянием систем вентиляции и охлаждения, чаще проводят профосмотры линий электропередачи.

При этом метеорологи предупреждают, что вечером 8 июля могут пройти грозовые дожди с градом. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что довольно быстро небо очистится.