В РПЦ предложили сажать россиян за празднование Ивана Купалы

Россиян, отмечающих праздник Ивана Купалы, нужно привлекать к уголовной ответственности. Такое заявление сделал священник Виталий Рыбаков, служащий в храме в Рязанской области. По его мнению, возвращение к языческим традициям подрывает основы государственного строя страны.

Рыбаков предложил запретить обряды, используемые в день Ивана Купалы. Людей, "пропагандирующих праздник", священнослужитель предложил судить по статье о создании секты.

"Праздник Ивана Купалы не имеет ничего общего с корнями российской государственности. Было бы разумным запретить его. Стоит этот вопрос проработать законодательно", - заявил Рыбаков в интервью изданию "Абзац".

Впрочем, официальная позиция РПЦ расходится с мнением рязанского священника. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе признал, что государству нужно отказаться от поддержки языческих праздников, однако уголовная ответственность в данном случае является избыточной мерой.

По статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (по ней квалифицируется создание и участие объединений с признаками секты), россиянам может грозить лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.