"Моя ошибка": директор парка "Тайган" раскрыл судьбу напавшего на него льва

Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сегодня сам рассказал о своем состоянии после нападения льва. Несмотря на многочисленные травмы, такие как повреждения позвонков и трахеи, он считает, что легко отделался. Схватка с хищником могла закончиться "гораздо хуже". Зубков также дал разъяснения о том какая судьба ждёт льва, который его покалечил.

Под мостками – калитка, которая соединяет саванну и один из вольеров. Именно эти ворота в тот злополучный день слишком громко закрыл директор парка.

"Я должен был закрыть вот эту калитку, которая внизу, а лев кушал под этим деревом мясо. Я расстояние, которое должно быть максимально допустимым, нарушил. Я подошел ближе ко льву, чем было можно в этот период. Поэтому это была моя человеческая ошибка на территории льва", - рассказывает Олег Зубков.

Лев молодой, не проверенный и с неустойчивой психикой. Зверь подумал, что у него отбирают мясо. Сработал инстинкт. Большую часть дня львы прячутся в тени или нежатся на солнце. Активность проявляют только вечером или в момент кормежки. И тут даже маленькая собачка огрызнется, если пройти мимо ее миски, не говоря уже про больших кошек, напуганных неожиданным скрежетом металла.

Ошибка, которая могла стоить жизни. Несколько минут Зубков боролся с хищником, который вцепился в него зубами. На месте неравной битвы до сих пор лежит палка и разбитая миска, которыми отгоняли зверя, и зеркало заднего вида от электрокара.

"Инстинкт льва, как хищника – это схватить за шею, что и было сделано. Ну, хорошо, что я был с напарницей, которая помогла мне освободиться от зацепа льва и остаться живым", - говорит Зубков.

О том, что еще на прошлой неделе директор был на грани жизни и смерти и перенёс сложнейшую операцию, сейчас напоминает только перевязанное горло и сиплый, но уверенный голос. В ближайшее время он обещает снова вернутся в саванну.

"Как только чуть-чуть станет голова поворачиваться больше, я снова пойду в саванну и буду делать свою работу. Со львами будет просто разговор, мы поговорим с Чуком по душам, того льва мы уберем с экспозиционной части на вольерное содержание", - говорит Зубков.

Сейчас Зубков восстанавливается. Лечение амбулаторное, но директор не сидит на месте: уже наводит порядок и как всегда без страха ходит проведывать питомцев. За время его отсутствия в парке родились тигрята и львята.

Больше всех возвращению Зубкова кажется обрадовалась орангутанг Дана. Обезьяна на прошлой неделе пострадала от рук человека: ей дали покурить электронную сигарету. Примат сразу же осмотрела раны директора, трогательно обнялась с ним, а потом долго не хотела отпускать своего защитника.

Посетители называют его Человек-лев. И добавляют: лев - большая кошка, а у кошки 9 жизней. При этом сам Зубков понимает, что его работа связана со смертельным риском, но отказываться от дела всей свой жизни он не собирается.