Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 8 июля, что "очень решительно" изучает вариант согласия на проведение через Конгресс законопроекта по новым антироссийским санкциям.

По утверждению Трампа, судьбу пресловутого законопроекта будет решать именно он, а не конгрессмены: "Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору".

Американский политик вновь повторил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным, и обвинил его в том, что его слова "звучат красиво, но на деле всё оказывается бессмысленно".

При этом когда журналист поинтересовался у президента США, собирается ли Трамп как-то выразить это недовольство, политик отказался отвечать, пообещав некий сюрприз для России.

Также Дональд Трамп признал, что задача урегулирования конфликта на Украине оказалась более сложной, чем он предполагал и рассчитывал, сообщает Fox News.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне развернулись нешуточные дебаты о дальнейшей судьбе рестрикционной политики в отношении России. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что необходимо снять санкции, но министр внутренних дел Дуглас Бергам полагает необходимым максимально вытеснить Россию с глобального энергетического рынка.

Между тем китайские СМИ пишут, что российский лидер Владимир Путин во время своего недавнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом повел себя отнюдь не так, как ожидал визави. Это обескуражило президента Соединенных Штатов.