Скандал из-за изображения советского флага, напоминающего нацистский, спровоцировало посольство Германии в России. Дипмиссия выложила в своих социальных сетях карту послевоенного раздела Германии. На ней флаг СССР был стилизован под нацистский.

Как уточняет РИА Новости, вместо золотых серпа и молота на красном фоне на флаге были изображены черные серп и молот в белом круге на красном фоне – это подозрительно напоминает флаг нацистской Германии.

После того, как вокруг карты развернулось бурное обсуждение, германское посольство убрало это изображение, заменив снимком места подписания акта о капитуляции бундесвера в мае 1945 года, сообщает РБК.

Эта история произошла на фоне массового назначения потомков нацистов на руководящие посты в западных государствах. Например, британский премьер-министр Кир Стармер назначил руководителем разведки МИ-6 Блейз Метревели — внучку нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал для нацистской Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. Министр выразил надежду на то, что "ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильные выводы и остановят безумие".