Трамп одобрил отправку оружия на Украину

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил во вторник, 8 июля, что Соединенные Штаты возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы.

Как подчеркнул политик, "мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине", потому что "я одобрил это". Причиной такого решения Дональд Трамп назвал то, что "Путин плохо обращается с людьми" и " убивает слишком многих".

Однако вдаваться в подробности относительно видов поставляемого оружия, его количества и сроков поставок он не стал, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что "какой-то окончательной информации о том, что поставки завершены и остановлены, не было", зато из Вашингтона звучало множество противоречивых заявлений.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с поставками оружия, что "американец снова катается на своих любимых политических качелях". Россия не будет на это никак реагировать — мы продолжит добиваться целей СВО, "возвращать нашу землю" и "работать на Победу", подчеркнул политик.