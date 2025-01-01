Суд в Амстердаме нашел странную причину оставить Промеса под арестом до суда

Суд в Амстердаме отклонил ходатайство защиты бывшего игрока ФК "Спартак" Квинси Промеса об освобождении спортсмена из-под стражи на период следствия — до начала судебного разбирательства. Футболист обвиняется в причастности ко ввозу в Нидерланды наркотиков и нанесении побоев своему брату.

Адвокат Промеса указывал на то, что нет необходимости держать его клиента под стражей, тем более что он мог бы оставшееся до суда время зарабатывать деньги, сдав паспорт правоохранителям и не покидая Нидерланды.

Однако суд отказал Промесу в возможности дождаться суда на свободе. Как заявила судья Анья Зандберген, рассматривавшая ходатайство защиты, общество попросту не поняло бы решение выпустить обвиняемого из-под ареста, "это шокировало бы правовой порядок".

Кроме того, судья сочла слишком высоким риск побега Промеса — она напомнила, что спортсмен не раз говорил о своем желании вернуться в Россию, сообщает РИА Новости.

При этом в суде подтвердили, что рассмотрение дела Квинси Промеса по существу откладывается — его не будут проводить до конца 2025 года, хотя точные сроки пока неясны. Причиной такой отсрочки Зандберген назвала необходимость дальнейшего расследования за рубежом.

В июне Промеса арестовали в его доме в Объединенных Арабских Эмиратах и доставили в амстердамский аэропорт Схипхол частным бортом, который арендовало правительство Нидерландов специально для экстрадиции.

Telegram-канал SHOT писал, что к Промесу имеются претензии и у российского закона. Федеральная налоговая служба выставила счет экс-нападающему московского "Спартака" на 455 тысяч рублей, было открыто исполнительное производство.