Кадры мощного пожара в Ростове-на-Дону

В Ростове-на Дону локализовали крупный пожар, площадь которого достигла 15 тысяч квадратных метров. Горит здание, где находятся офисы и складские помещения. Место ЧП окутано густым черный дымом - его видно практически из любого района города.

К борьбе с огнем привлекли авиацию. Вертолеты набирают воду в Ростовском море. Специалисты Роспотребнадзора постоянно замеряют уровень вредных веществ в воздухе.

Чрезвычайная пожароопасность объявлена и в соседнем Ставрополье. В районе горы Бештау с реликтовыми деревьями горит сухая растительность. А в 20 километрах от Ставрополя пылают поля с пшеницей. Пламя идет стеной из-за сильного ветра и приближается к ближайшему селу Старомарьевка.