Наши военные в зоне проведения СВО продолжают атаковать врага на всех стратегически важных направлениях. Наносят поражение инфраструктуре и технике ВСУ на передовой и в тылу.

С воздуха неприятеля громит армейская авиация. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по пункту временной дислокации неонацистов. Работали по заданным координатам.

А это кадры боевой работы операторов БПЛА на Южно-Донецком направлении. Сбросом с FPV-дронов уничтожен вражеский блиндаж и минометная точка. На Красноармейском участке фронта надежное огневое прикрытие передовым отрядам обеспечила артиллерия. Выстрелом из 152-миллимитровой гаубицы был уничтожен опорный пункт ВСУ. На территориях, освобожденных от украинских боевиков, работают саперы. Они шаг за шагом обследуют местность и ликвидируют множество взрывоопасных предметов, которые оставил неприятель.

За мужество и отвагу в ходе боевых действий высокой награды удостоена Новороссийская десантно-штурмовая дивизия. На полотнище Георгиевского знамени соединения появился Орден Александра Невского.

Дивизия начала свою историю в 1945-м году и последние 30 лет по праву считается одной из самых боеспособных. Сегодня военнослужащие ВДВ из Новороссийска сражаются с врагом в зоне проведения СВО, шаг за шагом приближая нашу победу. В ходе торжественной церемонии им также вручили государственные награды.