Стало известно о новых подвигах российских военных

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии старший сержант Эльдар Хисамов, продвигаясь в глубину обороны противника, обнаружил замаскированный опорный пункт. Скрытно подобравшись на минимальную дистанцию к позициям ВСУ, он вскрыл места сопротивления и корректировал огонь танка. Благодаря грамотным действиям Эльдара были уничтожены форпост, техника и около двух десятков боевиков.

Гвардии старший сержант Роман Ерёмин, командир отделения роты беспилотных летательных аппаратов, во время разведки с помощью дрона обнаружил хорошо замаскированное скопление техники ВСУ и, передав координаты артиллеристам, скорректировал их работу. В результате оборудование и личный состав противника были уничтожены.