Военный эксперт Коротченко прокомментировал передачу 10 ракет Patriot Киеву

Заявление Трампа о передаче Киеву 10 ракет "Пэтриот" - это символическая подачка или первый шаг к началу более масштабных поставок? Заинтересован ли сегодня Белый дом в поддержке Киевского режима? Способна ли Германия взвалить на себя основное бремя по накачке Украины оружием?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Понятно, что это остатки с байденовского стола. Мягко говоря, это ни о чем. В этих условиях для Зеленского это не более чем красивый жест поддержки, за которым не следует ничего", - отметил он.

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