Ярославль приходит в себя после мощного урагана

В Ярославле настоящее погодное безумие. Обрушившийся на город мощный ураган сметал всё на своём пути и сбивал с ног. Люди прятались магазинах, торговых центрах, храмах. Многих стихия застала врасплох. И это несмотря на то, что синоптики заранее предупредили о грядущей аномалии. Шторм начался около четырёх часов вечера. Порывистый ветер срывал крыши на автобусных остановках. Вырывал деревья с корнем, которые падали на дороги и блокировали движение.

Там, где возможно, автомобилисты объезжали преграды по тротуарам. Но деревья падали не только на дороги, но и на провода, которые тянули за собой мачты городского освещения. Бетонный столб в Дзержинском районе рухнул рядом со школьником. Мальчик попал в больницу, его жизни ничего не угрожает. Что пошло не так, теперь разбирается прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Подобные конструкции должны быть рассчитаны на такие ветровые нагрузки.

На дорогах образовались многокилометровые заторы. Деревья падали не только на дороги, но и прямо на машины. Автовладельцы теперь подсчитывают убытки. А пассажирам автобусов пришлось идти по обочине пешком. Оборванные линии электропередачи быстро обесточили. Оголённые провода лежат прямо на проезжей части.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение более 42 деревьев, повреждены более 10 автомобилей. Погибших нет. Также произошло отключение электроэнергии в трёх муниципальных образованиях", - сообщил Никита Богатырев, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ярославской области.

Коммунальные службы и МЧС сработали быстро. Оказали необходимую помощь пострадавшим и приступили к расчисткам дорог. Поваленные стволы с проезжей части убирали бульдозерами, а электрики уже приступили к восстановительным работам.