Град с куриное яйцо выпал в Подмосковье

На смену сильной жаре в столичном регионе пришла сильные дожди с усилением ветра и градом.

Как отмечает Telegram-канал SHOT, в некоторых районах Московской области градины были размером с куриное яйцо. Они повредили фасады домов, теплицы и автомобили.

Сильным ветром повалило несколько деревьев и даже вышку сотовой связи — она перегородила дорогу в районе населенного пункта Сокольники под Истрой.

Активнее всего стихия бушевала в районе Зеленограда и Истры. Есть сообщения о нарушении энергоснабжения жилых домов.

Из-за грозы в Москве и Подмосковье был введен "желтый" уровень погодной опасности, предупреждение сохранится до 23 часов вторника, 8 июля. При этом из-за аномальной жары действует "оранжевый" уровень — он установлен до 14 июля.

Метеорологи предупреждают, что столбики термометров могут достигать отметки в 35 градусов. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников предостерег от опасной ошибки, которую многие допускают в жару.