В Абхазии назвали экономных туристов из России угрозой экономической безопасности

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария вызвал волну возмущения, заявив, что экономные туристы из России являются угрозой экономической безопасности республики. Он объяснил свою позицию тем, что такие гости приезжают по дешевым путевкам, живут "анклавами" и не желают посещать рестораны и экскурсии.

На это поспешно отреагировало Министерство туризма Абхазии. Ведомство подчеркнуло, что россияне являются основой туристического потока в республике и не могут представлять угрозу ее безопасности.

Минтуризма открестилось от Басарии, пояснив, что он высказал сугубо личное мнение, а возглавляемый из Фонд кино — частная лавочка, не имеющая отношения к правительству Абхазии и Минкульту, поэтому высказывания этого человека не следует принимать во внимание.

Наконец, министерство признало, что российские туроператоры вносят существенный вклад в экономику Абхазии и являются ключевыми участниками туристического рынка республики, которая остается надежным партнером для России, сообщает ТАСС.

Ранее в Абхазии уволили главу лицензионного отдела Минтрузима Кристину Лакербая. Чиновнице стоило работы высказывание о том, что республике не нужны экономные туристы — они приезжают "за 300 рублей" и питаются бич-пакетами, а абхазскому бюджету от этого никакого навара.

При этом в мае президент Абхазии Бадра Гунба лично участвовал в торжественной церемонии встречи самолета из Москвы — первого прямого регулярного рейса в Сухум. Также для удобства туристов было возобновлено регулярное железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией.