"Нострадамус" из Бразилии предрек Украине печальный конец: "Страна будет раздроблена"

Выпускайте ясновидящих: мир хочет знать, куда он катится. В тревожные времена, когда здравый смысл, кажется, покинул этот мир, людям нужна надежда на то, что будет как раньше. Или, по крайней мере, не хуже. Без пророков и ясновидящих тут не обойтись.

Атос Саломе родом из Бразилии, уже много чего напредсказывал. Его даже называют "живым Нострадамусом". Daily Mail обратилась к специалисту за прогнозом. Как там с Украиной, стоит деньги-то тратить? Или ну её? Атос долго не размышлял и выдал пророчество.

"К марту 2026 года Украина будет раздроблена, новые российские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять", - заявил он.

Европейским политикам с их санкциями и поддержкой киевского безумца не мешало бы прислушаться к провидцу Атосу, но у них своих хлопот полно. Им бы с главным пророком мира поладить. С Дональдом Джоновичем Трампом. А он повестку лепит в режиме нон-стоп. И ведь что ни скажет, то ли сбудется, то ли не сбудется, или всё правдой окажется.

"Никто этого не может, кроме меня. Нет никого сильнее меня. У меня лучшие игрушки. Я лучше всех разбираюсь в военных делах. Никто так не любит Библию, как я", - горделиво заявляет Трамп.

Ну и тому подобное. В Америке чуть ли не каждый второй пророк. И что ни случись, тут же граждане, которым были явлены откровения, врываются в соцсети и напоминают, что это они предсказали покушение на Трампа, его победу на выборах и предупреждают о грядущих катаклизмах. Известный американский пророк Брэндон Биггс славен тем, что получает послания прямо с небес. Сам так говорит. И тут же выкладывает видосы с пророчествами: "Он сказал мне: всё, чем было человечество, эта часть его истории подходит к концу, благодать заканчивается, вот вы идёте все куда-то, а скорбь вот-вот начнётся".

Брэндон готов лепить всякую мистическую дичь часами, а что в сухом остатке? В последней телеграмме, полученной прозорливым Биггсом с самого верха, ничего хорошего. По словам пророка, если Трамп останется верен старому курсу, уже к осени он может успешно вывести Америку на новый уровень экономического развития. Но, если произойдёт ошибка, Америку ждет экономический крах. Хуже, чем Великая депрессия. Таких предсказаний и мы с вами можем выдавать по десятку в день: или всё будет хорошо, или всё будет очень плохо. Да и сам Трамп давно высказывается в этом духе. Хотя у него в действительности всё не так, как на самом деле.