Посольство Германии в Москве должно извиниться за публикацию карты, на которой был изображен искаженный флаг СССР — подозрительно напоминающий нацистский флаг. Такое заявление сделала во вторник, 8 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, можно предположить, что имела место "просто глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства".

Однако нельзя исключать и того, что это была сознательная и противозаконная по российским нормам попытка уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне — "в массовом сознании смешать эти две стороны, фактически – сторону света с абсолютным бесчеловечным злом".

Наконец, третье вероятное объяснение случившегося, по мнению Захаровой, состоит в том, что в дипмиссии ФРГ "платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты".

В любом случае "извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними", резюмировала спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее попытку исказить историю предприняли в Молдавии. В новом молдавском учебнике для старшеклассников СССР называют главным зачинщиком Второй мировой войны, утверждая, будто фашизм появился как ответ на угрозу распространения коммунизма.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна снова борется против нацизма в его новом обличии. В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы противостоят националистам. В этом участвуют и те, кто трудится в тылу и помогает фронту.