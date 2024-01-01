Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные относительно применения химического оружия на Украине — это якобы сделала Россия.

На заседании Трампа с членами правительственных учреждений зашла речь о том, что киевский режим обратился в международный суд с требованием привлечь Россию к ответственности за использование токсичных химикатов в боевых действиях.

Трамп попросил главу ЦРУ прокомментировать это — тот заявил, что не может раскрывать разведданные перед всеми участниками заседания, однако может обсудить их с президентом с глазу на глаз. При этом Рэтклифф заявил, что Трамп "не будет мириться с нарушениями международного права кем бы то ни было", сообщает Reuters.

Осенью 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказывал, что Соединенные Штаты причастны к подготовке провокаций киевского режима, цель которых — обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне СВО. Он также сообщал про прецеденты использования соединения таллия для диверсий против ряда российских лидеров общественного мнения.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против российских военных, представителей гражданской администрации и мирных жителей, а Запад игнорирует эти факты и безмолвствует. Несмотря на это, виновные в преступлениях против граждан России будут установлены и наказаны по заслугам.