"Выбор настоящего мужчины": добровольцы приходят на пункты отбора в Подмосковье

Множество россиян приходят в пункты отбора на военную службу, чтобы заключить контракт с Минобороны. Всех их объединяет желание помочь своей стране. В подмосковной Балашихе после обязательной медкомиссии и оформления всех документов новобранцы прямо на месте проходят первоначальный курс боевой подготовки.

Сегодня Александр подписывает свой первый контракт с Министерством обороны. До этого момента срочную службу не проходил, но искренне надеется, что его опыт на гражданке пригодится.

"На гражданке работал инженером-электриком на пищевом предприятии. И в общем хочу попасть, что связано с электрикой, помочь. В этом плане связистом там, что-нибудь такое. Я всегда мечтал попасть и вот есть возможность, я решил попробовать себя", - рассказывает Александр.

В этот пункт отбора контрактников в Московской области ежедневно приходят десятки добровольцев. Это люди разных возрастов и профессий, с боевым опытом и без. Всех их объединяет желание помочь своей стране победить нацизм. Евгению 20 лет. Сразу после окончания училища решил, как все мужчины его семьи, отправиться в зону специальной военной операции добровольцем.

"Я еще с детства мечтал служить по контрактной службе. Потом брат пошёл в военное училище, подписал контракт, поступил в Рязанское военное училище высшее, закончил. Потом началась специальная военная операция - отец пошёл. Ну и я как бы закончил учёбу и пошёл по стопам своих близких. Отреагировали родители нормально, поддержали. Сказали, что сделал правильный выбор. Выбор настоящего мужчины", - говорит Евгений.

Сначала будущие военнослужащие заполняют анкету и проходят медкомиссию. Врачи оценивают не только физическое состояние кандидатов, но и психику. Военную специальность подбирают здесь же, исходя из образования, желания и способностей.

"Сейчас нужны водители. Очень пригождается, если ранее человек был в сфере водителя грузовых автомобилей, автобусов. Очень пригождается опыт, связанный с электроникой, потому что в последнее время востребована профессия оператора беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Павел Шумейко, временно исполняющий обязанности начальника пункта отбора на военную службу по контракту МО.

На базе пункта отбора также организована специальная площадка, где бойцы проходят первоначальный курс подготовки. Все тренировки проходят под руководством опытных инструкторов.

А так выглядит учебный полигон. Здесь новобранцев учат, как правильно обращаться с оружием, работать в команде и оказывать первую медицинскую помощь. Конечно, и захватывать боевую технику. Все условия приближены к реальным

Но, конечно, основные навыки солдаты будут оттачивать уже на полигонах, куда отправятся через несколько дней. Государство активно поддерживает добровольцев. Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам положена дополнительная выплата в 1 миллион 900 тысяч рублей.