В Курске три человека погибли при ударе ВСУ на городской пляж

Очередная варварская атака ВСУ. В результате налёта украинских беспилотников на Курск погибли три человека. Дроны ударили по городскому пляжу, где вечером было много отдыхающих. Один из погибших - сотрудник Росгвардии, который первым начал эвакуировать людей.

Еще семеро, в том числе пятилетний ребенок, получили осколочные ранения и ожоги разной степени. Все госпитализированы. Вторым ударом украинские боевики атаковали районную больницу в Рыльске. Беспилотник попал в один из корпусов, начался пожар. Пострадали два человека.