Марсель заволокло дымом от природных пожаров

Французский Марсель заволокло плотным дымом. Рядом с городом бушуют природные пожары. Выгорело уже 700 гектаров леса. Огнём уничтожено 20 жилых зданий, эвакуированы 400 человек, в том числе постояльцы дома престарелых.

Борьбу с пламенем ведут более 700 спасателей. Тушат и с земли, и с воздуха - на очаги сбрасывают воду авиация. Ситуацию осложняет жара и сильный ветер.

Стихия внесла коррективы и в работу транспорта - несколько часов не принимал самолёты аэропорт Марселя, встали поезда, а местную трассу перекрыли в обоих направлениях. По предварительным данным, как раз возгорание автомобиля на обочине дороге и стало причиной масштабного пожара.