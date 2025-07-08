"Несомненно, умнее Пугачевой": раскрыт хитрый план ушедшей в тень Ротару

С начала российской спецоперации украинская певица София Ротару перестала давать концерты и появляться на публике. Артистка ведет соцсети, но чаще репостит туда чужие высказывания, а сама старается молчать.

Не дает София Михайловна и интервью. Как бы украинские журналисты не пытаясь узнать, что она думает на самом деле по поводу конфликта, устроенного киевским режимом, остается только догадываться. Хотя известно, что Ротару перечисляет деньги на помощь украинцам.

Молчание исполнительницы хита "Хуторянка" прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он уверен, что уйти в тень в непростое время — хитрый план артистки.

"София достаточно дальновидна, она все понимает. А именно, что рано или поздно украинство кончится. Она, на мой взгляд, несомненно, умнее Пугачевой. Хотя это было ясно еще в эпоху их соперничества на эстраде", — заявил депутат.

По мнению Вассермана, Ротару старается не делать провокационных заявлений и из-за своих родственников, ведь семья певицы разъехалась по всему миру. "Ротару, думаю, очень не хочется подставлять никого из них. Поэтому она старается не светиться", — отметил депутат в беседе с "МК".



Заняв такую позицию, после окончания СВО певица сможет вернуться к концертной деятельности в России. И скорей всего сохранит свою недвижимость, в Москве у Софии Михайловны осталась квартира.