Беременная Агата Муцениеце вышла из дома без белья и люди рты разинули

Агата Муцениеце готовится к свадьбе с Петром Дрангой и скоро станет многодетной мамой. Актриса уже не скрывает округлившийся живот.

При этом звезда "Закрытой школы" не отказывается от работы. Актриса снимается в сериале "Химкинские ведьмы". Муцениеце призналась, что будет активно работать до середина августа и лишь потом сможет уйти в декретный отпуск.

Беременной артистке приходится проводить много времени на улице в страшную жару. Чтобы хоть как-то охладиться, будущая мама отказалась от нижнего белья. На днях Агата вышла из дома в облегающем платье на тонких бретельках. Муцениеце выставила снимок в новом образе в Сеть и тут же нарвалась на критику. Никто не посочувствовал беременной актрисе, напротив народ разозлило, что бывшая жена Павла Прилучного выставила напоказ фигуру.

"Как не стыдно, вы же мама!"; "Агата, о ваши пики можно уколоться"; "Фу, на вас же дети смотрят"; "Все не может забыть работу в кабаре?"; "Надевайте платье не в облипку, тогда и соски торчать на всю улицу не будут", — пишут актрисе разгневанные россияне.

Напомним, Агата Муцениеце объявила, что ждет ребенка от музыканта Петра Дранги в конце июня. До этого несколько месяцев актриса скрывала свое положение с помощью свободной одежды, она не хотела раньше времени делиться радостной новостью с публикой.